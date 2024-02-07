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13:42, 7 февраля 2024Бывший СССР

На Украине продавщицы попытались прогнать военкомов с рынка

В Одессе продавщицы попытались прогнать с оптового рынка сотрудников военкоматов

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине продавщицы попытались прогнать с рынка сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов, — прим. «Ленты.ру»). Видео конфликта опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На попавших в сеть кадрах видно, как сотрудницы торговых павильонов требуют от военкомов, чтобы те ушли с территории рынка. Отмечается, что инцидент произошел на Таировском оптовом рынке, расположенном в Киевском районе Одессы.

На Украине регулярно происходят конфликты между гражданами и сотрудниками ТЦК. Так, в конце января жительницы Одессы устроили перепалку с военкомом, остановившим автобус с пассажирами для проверки.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что устроенный ТЦК террор дискредитировал идею мобилизации и снизил моральный дух украинского общества. По его словам, это должно быть прекращено как можно скорее.

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      Александр Курбатов
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