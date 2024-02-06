На Украине военкоматы обвинили в дискредитации идеи мобилизации

Депутат Рады Чернев: ТЦК дискредитировали идею мобилизации на Украине

Устроенный территориальными центрами комплектования (ТЦК) террор дискредитировал идею мобилизации и снизил моральный дух украинского общества. В проблемах мобилизации военкоматы обвинил замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности Егор Чернев, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно скорее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем», — заявил он.

Депутат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский также говорил о недопустимости насильственной мобилизации граждан. Тогда Зеленский утверждал, что попросил депутатов и военных принять меры в ходе подготовки законопроекта о мобилизации, чтобы ситуации с раздачей повесток на улицах стали невозможны.

Ранее стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли альтернативный законопроект о мобилизации. В документе предложено установить сроки военной службы во время военного положения не больше 18 месяцев.