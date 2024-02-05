В Раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации

Депутат Рады Гончаренко внес в Раду альтернативный проект о мобилизации

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко внес в парламент альтернативный законопроект о мобилизации. Согласно документу, предлагается установить сроки военной службы во время военного положения не больше 18 месяцев, уточнил политик в своем Telegrаm-канале.

«Основное, что предлагаю изменить: демобилизация через 18 месяцев службы, увольнение — в течение трех месяцев со дня представления рапорта (по желанию) — касается и контрактников, и мобилизованных», — подчеркнул Гончаренко.

Текста законопроекта на сайте Рады пока нет. Украинский депутат также предлагает отводить военнослужащих с передовой для восстановления не больше чем после трех месяцев службы на линии фронта. Кроме того, он предложил предоставить отсрочку от мобилизации аспирантам всех форм обучения.

30 января Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект №10449 о мобилизации. В Министерстве обороны страны заявили, что документ определяет прозрачные правила призывного процесса, а также регулирует права военнослужащих в условиях конфликта.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко пожаловался, что предложенный кабинетом министров Украины законопроект о мобилизации не предусматривает предельных сроков службы. Он отметил, что украинские власти сначала рассказывали о демобилизации, а после «кинули» людей.