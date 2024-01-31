В Верховной Раде назвали службу в ВСУ рабством

Депутат Рады Гончаренко заявил, что демобилизации через 36 месяцев не будет

Предложенный кабинетом министров Украины законопроект о мобилизации не предусматривает предельных сроков службы. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telgram-канале.

«Вы же понимаете, да, что никакой демобилизации через 36 месяцев не будет. Вы и с мобилизацией получите проблемы именно из-за того, что нет предельных сроков службы. Люди просто будут понимать, что это не почетная служба, а рабство», — заявил он.

Гончаренко отметил, что украинские власти сначала рассказывали о демобилизации, а после «кинули» людей. Он подчеркнул, что не будет голосовать за законопроект в таком виде.

Кабмин Украины направил новую версию закона о мобилизации в Верховную Раду 30 января. Представят документ украинскому парламенту главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны республики Рустем Умеров.