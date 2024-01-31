Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:58, 31 января 2024Бывший СССР

В Верховной Раде назвали службу в ВСУ рабством

Депутат Рады Гончаренко заявил, что демобилизации через 36 месяцев не будет

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Предложенный кабинетом министров Украины законопроект о мобилизации не предусматривает предельных сроков службы. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telgram-канале.

«Вы же понимаете, да, что никакой демобилизации через 36 месяцев не будет. Вы и с мобилизацией получите проблемы именно из-за того, что нет предельных сроков службы. Люди просто будут понимать, что это не почетная служба, а рабство», — заявил он.

Гончаренко отметил, что украинские власти сначала рассказывали о демобилизации, а после «кинули» людей. Он подчеркнул, что не будет голосовать за законопроект в таком виде.

Кабмин Украины направил новую версию закона о мобилизации в Верховную Раду 30 января. Представят документ украинскому парламенту главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны республики Рустем Умеров.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл результаты экспертизы по сбитому Ил-76

      Россиянам раскрыли способ оформить визу в Европу быстрее

      Уехавший в США комик раскритиковал американский «Макдоналдс»

      Упавшую в мусоровоз женщину спасли при помощи пожарного крана

      Путин заявил о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону на Украине

      Объяснена необычная деталь крушения Ил-76

      Путин рассказал о проделанной в России за последние годы работе

      Пьяный дебошир закурил на борту самолета и лишился медового месяца мечты

      Путин заявил об отсутствии планов останавливать обмены пленными с Киевом

      Русские дома появятся в новых странах БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше