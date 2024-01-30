В Верховную Раду снова направили проект закона о мобилизации

Украинский кабмин внес в Раду обновленный законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Об этом в Telegram сообщил украинский народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную Раду», — рассказал он.

Депутат также отметил, что пока не получил текст переданного кабмином документа.

Как говорил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, ведомство подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Он также подчеркнул, что министерство учло все замечания, которые поступили после внесения документа в Раду в конце 2023 года.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк утверждал, что закон о мобилизации на Украине может быть принят не раньше марта. По его словам, сейчас украинские власти пытаются «из плохих решений найти лучшее», так как хороших решений уже не осталось.

Ожидается, что принятие закона о мобилизации может повлечь за собой недовольство в обществе. Так, неназванный советник министра обороны назвал невозможным быстрое пополнение рядов армии, а также указал на то, что бизнес и экономический сектор в целом боятся последствий мобилизации.