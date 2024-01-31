Залужный и Умеров представят в Раде закон о мобилизации

Залужный и Умеров представят в Верховной Раде новый проект закона о мобилизации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и министр обороны республики Рустем Умеров представят в Верховной Раде новый проект закона о мобилизации. Об этом говорится в прилагаемой к документу записке.

Кабмин Украины направил новый проект закона о мобилизации в Верховную Раду 30 января.

Новая версия закона, в частности, предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, в том числе запрет на выезд за границу и блокировку банковских счетов. Кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию полицейских и работников военкоматов.

Законопроект должен быть рассмотрен в первом чтении 6 февраля.

В декабре прошлого года Залужный заявил, что военное командование не вносило законодательных инициатив и ответственность за разработку закона несет Министерство обороны.