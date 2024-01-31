Жители Одессы устроили перепалку с военкомом

В Одессе пассажиры устроили перепалку с военкомом в маршрутке

В Одессе женщины устроили перепалку с военкомом, который остановил автобус с пассажирами, сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».

На опубликованных кадрах запечатлен маршрутный автобус с открытой дверью, в проходе стоит мужчина в военной форме. «Дети маленькие в маршрутке, держат целую маршрутку, не понятно, кто и зачем. Баб здесь больше, не отдадут мужика, выходите давайте», — возмутилась одна из пассажирок.

«Я могу полтора года воевать, а он не может?», — заявил мужчина, показав удостоверение. Местные жительницы ответили, что «у нас все добровольно в стране», потребовав при этом от него разговаривать на украинском. Военный в ответ заявил, что женщины также говорят по-русски, на что ему ответили, что «имеют на это право», а он — «государственное лицо».

Затем военком заявил, что «был там» в отличие от «мужей» пассажирок, которые прячутся у них «под юбками». «Не отдадим мы никого», — заявила одна из них.

После этого одна из пассажирок начала защищать военного, из-за чего обстановка еще больше накалилась. Женщины потребовали от водителя начать движение, предложив военному поехать с ними «сразу в ТЦК».

Ранее в Одессе военкомы попытались забрать мужчину, затолкав его в машину скорой помощи, однако им помешала шедшая вместе с ним женщина.

Использовать машины скорой помощи в своей работе одесские военкомы начали еще в январе 2023 года. Горожане утверждают, что таким образом работники военкомата ищут и забирают подходящих под призыв мужчин, увозя их в центр комплектования и спецподдержки.