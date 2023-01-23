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15:53, 23 января 2023Бывший СССР

В Одессе сотрудников военкомата уличили в использовании машин скорой помощи

В Одессе работников военкомата уличили в использовании машин скорой для поиска призывников

В Одессе сотрудников местного военкомата уличили в использовании машин скорой помощи для поиска на улицах города подпадающих под призыв мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Журналисты опубликовали видео, которое, предположительно, было снято днем в Банном переулке. На кадрах видно, как мужчины в военной форме заводят человека в машину скорой помощи, которая остановилась перед пешеходным переходом.

Как утверждают местные жители, таким образом работники военкомата ищут и забирают подходящих под призыв мужчин, увозя их в центр комплектования и спецподдержки.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники миграционной полиции Украины вскрыли нелегальную схему переправы через границу республики мужчин призывного возраста. Отмечается, что для ее реализации украинцы фиктивно женились на материях-одиночках.

Алевтина Запольская
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