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16:16, 21 декабря 2023Бывший СССР

В Одессе военкомы попытались затолкать мужчину в машину скорой помощи

В Одессе женщина отбила мужчину у военкомов на машине скорой помощи

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

В Одессе военкомы попытались забрать мужчину, затолкав его в машину скорой помощи, однако им помешала шедшая вместе с ним женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Женщина бросилась в открытый салон машины и попыталась отбить призывника. Одесситка вступила в конфликт с военкомами, начала громко кричать и сопротивляться действиям сотрудников территориального центра комплектования, пока ее вместе с молодым человеком не отпустили. После этого скорая уехала.

Использовать машины скорой помощи в своей работе одесские военкомы начали еще в январе. Горожане утверждают, что таким образом работники военкомата ищут и забирают подходящих под призыв мужчин, увозя их в центр комплектования и спецподдержки.

Ранее в Министерстве обороны республики захотели призвать на службу в Вооруженные силы Украины уехавших из страны мужчин. Тем, кто откажется вернуться для прохождения службы, пригрозили санкциями.

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      Александр Курбатов
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