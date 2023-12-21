В Одессе военкомы попытались затолкать мужчину в машину скорой помощи

В Одессе женщина отбила мужчину у военкомов на машине скорой помощи

В Одессе военкомы попытались забрать мужчину, затолкав его в машину скорой помощи, однако им помешала шедшая вместе с ним женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Женщина бросилась в открытый салон машины и попыталась отбить призывника. Одесситка вступила в конфликт с военкомами, начала громко кричать и сопротивляться действиям сотрудников территориального центра комплектования, пока ее вместе с молодым человеком не отпустили. После этого скорая уехала.

Использовать машины скорой помощи в своей работе одесские военкомы начали еще в январе. Горожане утверждают, что таким образом работники военкомата ищут и забирают подходящих под призыв мужчин, увозя их в центр комплектования и спецподдержки.

Ранее в Министерстве обороны республики захотели призвать на службу в Вооруженные силы Украины уехавших из страны мужчин. Тем, кто откажется вернуться для прохождения службы, пригрозили санкциями.

