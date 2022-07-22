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Создатель Tinder купил бывшее поместье известной актрисы

Создатель Tinder Шон Рэд купил бывшее поместье актрисы Иветт Мимо в Лос-Анджелесе

Фото: Hugo Amaral / Global Look Press

Американский предприниматель и один из создателей приложения для знакомств Tinder Шон Рэд купил поместье, которое принадлежало ныне покойной знаменитой актрисе Иветт Мимо. Об этом сообщает Dirt.

Бывшее поместье артистки находится в престижном жилом районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Предприниматель заплатил за объект 35 миллионов долларов (более двух миллиардов рублей). В поместье находятся два дома с собственными участками, у них также разные адреса.

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Больший из двух домов был построен в 1928 году. В 1979-м его приобрел будущий муж Мимо, магнат в сфере недвижимости Ховард Руби. Соседний и меньший по площади особняк супруги приобрели в 2010 году. Здания занимают 985 квадратных метров и 465 квадратных метров соответственно.

Согласно предположениям, Рэд планирует провести в поместье масштабный ремонт. В распоряжении предпринимателя оказались просторные спальни, гостиные, кухня и несколько веранд. На участке также есть два бассейна и обеденные зоны. Среди особенностей интерьера — расписанные вручную потолки, яркие ковры и массивные люстры.

Ранее особняк в районе Бель-Эйр приобрел глава Marvel Studios Кевин Файги. Он заплатил за него 52 миллиона долларов. До этого момента объект активно обсуждали в сети, так как его рассматривали актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес, однако в итоге пара отказалась от покупки.

Нина Ташевская
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