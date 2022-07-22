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Путин и Лукашенко созвонились

Президент России Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Лукашенко

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу утром, 22 июля, провели телефонный разговор. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Главной темой беседы стало двустороннее сотрудничество. Президенты обсудили комплекс вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению. Кроме того, как говорится в публикации, президент России проинформировал своего коллегу о состоявшихся переговорах в Тегеране.

Путин и Лукашенко также согласовали назначение нового посла Белоруссии в России. Владимира Семашко на этой должности сменит заместитель Главы Администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой. До этого Крутой занимался разработкой программ по углублению интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко дал интервью французскому информационному агентству Франс-Пресс. В нем он призвал прекратить конфликт на Украине из-за угрозы ядерной войны.

Василий Мека
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