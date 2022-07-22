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Официантка начала продавать средство для волос и стала миллионершей в 26 лет

Официантка Эрим Каур основала бренд средств для волос ByErim и стала миллионершей в 26 лет

Фото: @ErimKaur

Официантка из Великобритании основала собственный бренд косметики и разбогатела за несколько лет. Ее историю приводит The Sun.

Жительница Лондона Эрим Каур рассказала, что начала откладывать деньги на открытие бизнеса, работая в ночном клубе. По ее словам, идея создать масло для волос пришла к ней в момент, когда она столкнулась с выпадением прядей после смерти матери. «Я разработала рецепт и решила помочь другим девушкам», — уточнила предпринимательница.

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Согласно материалу, бизнесвумен зарегистрировала марку ByErim в 2019 году и в первый день работы ей удалось продать 750 бутылок средства. Известно, что всего за несколько месяцев героиня материала стала миллионершей, заработав к 26 годам 1,5 миллиона фунтов стерлингов (101,6 миллиона рублей).

«Я не ожидала такого успеха! Мне пришлось просить друзей помочь в обработке заказов. Все заработанные средства я вкладываю в развитие своего дела, но прибыль все равно остается. Бизнес позволяет мне жить так, как я хочу, мне даже удалось купить собственную квартиру», — высказалась британка в беседе с журналистами.

В апреле внимание прессы привлекла австралийская студентка Нина Алстон, которая начала продавать самодельные украшения в период карантина и неожиданно разбогатела. Сперва она делала их ради забавы, а затем решила выставить на продажу в интернете. Творчество девушки стало пользоваться успехом, и она открыла собственный магазин. За шесть месяцев существования марки ей удалось заработать более 100 тысяч долларов (около 5,6 миллиона рублей).

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Майя Пономаренко
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