Студентка делала украшения своими руками и стала миллионершей

News.com: студентка Нина Алстон неожиданно разбогатела на продаже самодельных украшений

Австралийская студентка Нина Алстон начала продавать самодельные украшения в период карантина и неожиданно разбогатела. Историей успеха она поделилась в материале для News.com.

Как сообщает издание, у девушки появилось много свободного времени, когда университетские занятия перешли в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса, поэтому она решила пройти бесплатный обучающий видеокурс по дизайну аксессуаров. Алстон объяснила, что захотела научиться делать украшения своими руками, так как любит носить бижутерию и постоянно находится в поиске качественных изделий по низкой цене.

По словам героини материала, увлечение стало отправной точкой для запуска собственного дела, с помощью которого ей удалось стать миллионершей. Сперва Алстон делала аксессуары ради забавы, а затем выставила их на продажу их в интернете и сумела сразу заработать первые деньги. Тогда австралийка основала ювелирный бренд и открыла онлайн-магазин.

Известно, что за шесть месяцев существования марки девушке удалось заработать более 100 тысяч долларов (около 7,4 миллиона рублей). Кроме того, продукция ее компании привлекла внимание знаменитостей, среди которых модель Оливия Роджерс, блогерша Тэмми Хемброу, а также персональные стилисты актрисы Оливии Родриго и модели Хейли Бибер.

Ранее в апреле школьница из США Аксаила Энквариус начала продавать свою поношенную одежду в интернете и разбогатела. 17-летняя ученица рассказала, что хотела помочь своей матери накопить на оплату обучения в колледже. По этой причине американка устроила распродажу и за несколько месяцев заработала 30 тысяч долларов (более 2,4 миллиона рублей).