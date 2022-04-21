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Школьница неожиданно разбогатела на продаже поношенной одежды

Hypebae: школьница Аксаила Энквариус заработала миллионы рублей на продаже своей одежды

Фото: Shutterstock

Американская блогерша Аксаила Энквариус стала продавать свою поношенную одежду онлайн и неожиданно разбогатела на несколько миллионов рублей. Соответствующей материал приводит портал Hypebae.

Так, 17-летняя школьница рассказала, что хотела помочь матери собрать средства на оплату обучения в колледже, поэтому решила продавать предметы своего гардероба на онлайн-платформе Depop. «Будучи из неполной семьи, я чувствую, что таким образом могу отдать долг матери и поблагодарить ее за все, что она для меня сделала», — пояснила девушка.

По словам героини материала, бабушка с детства научила ее бережно относиться к вещам, поэтому вся проданная одежда отправляется к новым владельцам в хорошем состоянии. При этом всего за несколько месяцев Энквариус удалось заработать на данных сделках более 30 тысяч долларов (более 2,4 миллиона рублей).

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Кроме того, собеседница издания добавила, что в настоящее время многие люди стремятся иметь как можно больше новых предметов роскоши. Однако она осуждает подобный подход и считает, что не следует стесняться приобретать подержанные вещи.

Ранее в апреле австралийская блогерша основала собственный бренд купальников с широкой размерной сеткой и неожиданно разбогатела на сотни миллионов рублей. Девушка решила создать свою марку бикини Moana Bikini, которая позволила бы как можно большему числу женщин чувствовать себя комфортно в пляжной одежде. Отмечается, что всего на продаже купальных костюмов бизнесвумен заработала полтора миллиона фунтов стерлингов (158 миллионов рублей).

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Татьяна Карпова
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