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Девушка начала продавать бикини и заработала сотни миллионов рублей

Блогерша Карина Ирби основала собственный бренд купальников Moana Bikini и разбогатела

Фото: moanabikini.com

Австралийская блогерша основала собственный бренд купальников с широкой размерной сеткой и неожиданно разбогатела на сотни миллионов рублей. Ее историю приводит издание Mirror.

32-летняя Карина Ирби рассказала, что при выборе купальника регулярно сталкивалась с нехваткой больших размеров в онлайн-магазинах. «Я много покупаю в интернете и хотела бы, чтобы в электронной коммерции были представлены вещи для девушек с разным телосложением. Трудно делать покупки, когда все модели и одежда соответствуют единому стандарту», — уточнила предпринимательница.

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Героиня материала заявила, что отсутствие манекенщиц с ее типом фигуры внушало ей внутреннюю неуверенность. В результате девушка решила создать свою марку бикини Moana Bikini, которая позволила бы как можно большему числу женщин чувствовать себя комфортно в пляжной одежде. Отмечается, что всего на продаже купальных костюмов бизнесвумен заработала полтора миллиона фунтов стерлингов (158 миллионов рублей).

Ранее в марте жительница США запустила собственный бренд косметики и неожиданно разбогатела в подростковом возрасте. По словам предпринимательницы, бизнес начал стремительно развиваться и приносить ей постоянный высокий доход, точную сумму которого она не раскрыла. «Мои заработки достигли такого уровня, что моя мама смогла уйти с работы, чтобы помогать мне развивать бренд», — уточнила героиня материала.

Дарья Шляпужникова
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