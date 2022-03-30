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Девушка открыла бизнес в 14 лет и неожиданно разбогатела

Жительница США основала косметический бренд в 14 лет и неожиданно разбогатела

Фото: @bossupcosmetics / TikTok

Жительница США открыла собственный бизнес по продаже косметики и неожиданно разбогатела в подростковом возрасте. Ее историю приводит американская версия The Sun.

Американка Алия Арнольд рассказала, что в 14 лет увлеклась производством средств для губ и начала продавать их под лейблом Boss Gloss. Вскоре девушка научилась изготавливать масло для тела и решила запустить самостоятельный бренд BossUp Cosmetics. Отмечается, что с тех пор она каждый год расширяла ассортимент марки, добавляя в него новые косметические продукты.

По словам предпринимательницы, бизнес начал стремительно развиваться и приносить ей постоянный высокий доход, точную сумму которого она не раскрыла. «Мои заработки достигли такого уровня, что моя мама смогла уйти с работы, чтобы помогать мне развивать бренд», — уточнила героиня материала.

Собеседница издания призналась, что тратит все свободное от учебы в школе время на ведение своего дела. «Я мечтаю зарабатывать так, чтобы иметь возможность обеспечивать всю мою семью!» — заключила она.

В сентябре 2021 года женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Уилкис заверила, что ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.

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Майя Пономаренко
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