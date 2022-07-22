Перечислены способы ускорить рост волос

Дерматолог Дхавал Бханусали: шампунь на основе кофеина ускоряет рост волос

Редакторы модного журнала Cosmopolitan совместно с врачами и парикмахерами перечислили способы ускорить рост волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в случае активного выпадения волос доктор медицинских наук и дерматолог Хоуп Митчелл порекомендовал массаж головы. По его словам, он способствует кровообращению в волосяных фолликулах, а особенно — в сочетании с кокосовым и касторовым маслами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, он отметил, что для массажа также подойдут масла розмарина и жожоба.

В свою очередь, дерматолог Дхавал Бханусали добавил, что для ускорения роста волос можно применять шампунь на основе кофеина. По его словам, этот компонент помогает снизить уровень дигидротестостерона (ДГТ), провоцирующего облысение. Однако медик пояснил, что результата стоит ожидать только через два-три месяца.

Помимо этого, трихолог Доминик Бург подчеркнул, что здоровье волос зависит от питания человека. По словам врача, в рационе должны преобладать продукты с большим содержанием белка, железа, витамина В12 и омега-3. К ним относятся клубника, авокадо, черника, апельсины, грейпфруты, шпинат и болгарский перец. Также ускорить рост волос помогут брокколи, фасоль, лосось, миндаль, грецкие грехи, яйца и красное мясо, добавил специалист.

Авторы материала также обратили внимание читателей на то, что на состояние прядей влияют различные прически. Так, обладательницам длинных волос парикмахер Жасмин Грин рекомендует заплетать французские косы или делать укладку в виде легких локонов. В то же время она предостерегает от частых окрашиваний и химических завивок.

В завершение трихолог Бриджет Хилл посоветовала раз в неделю использовать очищающий пилинг-шампунь, который необходимо распределить с помощью специального аппликатора по всей коже головы и оставить на пять минут.

Раннее в июле российский врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова перечислила главные причины облысения у женщин. Эксперт рассказала, что с возрастом у представительниц слабого пола повышается чувствительность к мужским половым гормонам — андрогенам. По ее мнению, данное явление связано с повышенным уровнем глюкозы и инсулина. Помимо этого, к облысению также могут приводить стресс, дефицит белка и нарушение кровообращения в коже головы.