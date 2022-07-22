Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Перечислены способы ускорить рост волос

Дерматолог Дхавал Бханусали: шампунь на основе кофеина ускоряет рост волос

Фото: Shutterstock

Редакторы модного журнала Cosmopolitan совместно с врачами и парикмахерами перечислили способы ускорить рост волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в случае активного выпадения волос доктор медицинских наук и дерматолог Хоуп Митчелл порекомендовал массаж головы. По его словам, он способствует кровообращению в волосяных фолликулах, а особенно — в сочетании с кокосовым и касторовым маслами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, он отметил, что для массажа также подойдут масла розмарина и жожоба.

В свою очередь, дерматолог Дхавал Бханусали добавил, что для ускорения роста волос можно применять шампунь на основе кофеина. По его словам, этот компонент помогает снизить уровень дигидротестостерона (ДГТ), провоцирующего облысение. Однако медик пояснил, что результата стоит ожидать только через два-три месяца.

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021

Помимо этого, трихолог Доминик Бург подчеркнул, что здоровье волос зависит от питания человека. По словам врача, в рационе должны преобладать продукты с большим содержанием белка, железа, витамина В12 и омега-3. К ним относятся клубника, авокадо, черника, апельсины, грейпфруты, шпинат и болгарский перец. Также ускорить рост волос помогут брокколи, фасоль, лосось, миндаль, грецкие грехи, яйца и красное мясо, добавил специалист.

Авторы материала также обратили внимание читателей на то, что на состояние прядей влияют различные прически. Так, обладательницам длинных волос парикмахер Жасмин Грин рекомендует заплетать французские косы или делать укладку в виде легких локонов. В то же время она предостерегает от частых окрашиваний и химических завивок.

В завершение трихолог Бриджет Хилл посоветовала раз в неделю использовать очищающий пилинг-шампунь, который необходимо распределить с помощью специального аппликатора по всей коже головы и оставить на пять минут.

Раннее в июле российский врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова перечислила главные причины облысения у женщин. Эксперт рассказала, что с возрастом у представительниц слабого пола повышается чувствительность к мужским половым гормонам — андрогенам. По ее мнению, данное явление связано с повышенным уровнем глюкозы и инсулина. Помимо этого, к облысению также могут приводить стресс, дефицит белка и нарушение кровообращения в коже головы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
Оценено влияние решения ЦБ на интерес россиян к готовым квартирам
Звезда «Кривого зеркала» объяснил любовь к «деревенскому» стилю в интерьере
Красный Крест назвал сделку по украинскому зерну спасением для людей всего мира
В клубе РПЛ рассказали о неподъемных финансовых запросах Дзюбы
Перечислены способы ускорить рост волос
Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском происхождении
Психолог объяснила механизмы работы карт Таро и астрологических прогнозов
В Запорожской области сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ
В Госдуме объяснили значение «продовольственной сделки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.