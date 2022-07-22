Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Почти 90 процентов бесплатных VPN уличили в краже информации пользователей

Аналитик Кашкин заявил, что почти 90 процентов бесплатных VPN не являются безопасными

Фото: Milos Ruml / Globallookpress.com

Почти 90 процентов популярных бесплатных VPN-сервисов не являются безопасными для использования, заявил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, какую опасность для пользователей представляют VPN-сервисы.

Условия политики конфиденциальности

Специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА рассказали «Ленте.ру», что проанализировали 72 наиболее популярных сервиса VPN, доступных для скачивания в магазинах мобильных приложений GooglePlay и AppStore. Выяснилось, что подавляющее большинство таких программ передают данные о пользователях третьим лицам, а почти 20 процентов не скрывают реальный IP-адрес клиентов.

«Разработчики и зарубежные магазины приложений либо не информируют клиентов о потенциальной угрозе, либо помещают условия политики конфиденциальности в труднодоступные локации внутри программы», — отметил Евгений Кашкин.

Угроза безопасности

В последнее время VPN-технологии переживают настоящий бум популярности во всем мире, в том числе и в России, отмечают исследователи. Выяснилось, что 87 процентов таких программ включают как минимум одну стороннюю библиотеку отслеживания — то есть «перехватывают» трафик клиентов, а 39 процентов — устанавливают сторонние мобильные приложения. Кроме того, 19 процентов изученных мобильных приложений, по сути, не выполняют свою функцию: не скрывают реальный IP-адрес пользователя, фактическое местоположение и данные об используемом Интернет-провайдере или допускают утечку DNS. Эти данные потенциально могут помочь киберпреступникам взламывать другие ресурсы, где ранее регистрировались пользователи, получить доступ к паролям от банковских карт или личных кабинетов на других порталах, в том числе, «Госуслугах», считают эксперты.

Несмотря на то, что сейчас VPN-программы установлены на миллионы гаджетов россиян, для большинства пользователей остаётся неочевидным тот факт, что пользование такими сервисами ставит под удар их личную и финансовую безопасность

Евгений Кашкиндоцент РТУ МИРЭА

Платные VPN-сервисы

Также исследование показало, несмотря на то, что платные VPN-сервисы демонстрируют больший уровень безопасности в плане сохранности персональных данных пользователей, говорить о полной анонимности не приходится. Даже премиальные тарифы предполагают предоставление доступа к данным со стороны хостинг-провайдера: по запросу правоохранительных органов любого государства или в случае кибератаки.

Ранее IT-специалист рассказал, что VPN-сервисы снижают скорость работы интернета. Он объяснил, что это происходит из-за того, что весь трафик проходит через сервер VPN-хостинга, а не через сервер интернет-провайдера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Западу предрекли неприятности после поездки Путина в Тегеран
Учительница занялась сексом с ученицей и оказалась в тюрьме
Россия пообещала продолжить поставки энергоносителей в Африку
Ключевой ставке ЦБ России предрекли новое снижение
В России захотели создать независимую финансовую систему
Лавров заявил о тяжелой ситуации на рынке продовольствия
Лавров назвал беспочвенными спекуляции Запада об «экспорте голода» Россией
Уролог предупредил мужчин об опасном для потенции «синдроме бизнесмена»
Белла Хадид прошлась по улицам без нижнего белья и макияжа
В МИД Приднестровья заявили о цели присоединиться к России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.