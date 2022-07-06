Россиянам рассказали о «побочных эффектах» VPN-сервисов

IT-специалист Геллер назвал VPN непрактичными из-за снижения скорости и роста трафика

Генеральный директор лаборатории Lab.Ag и главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер назвал VPN-сервисы непрактичными для тех, кто пользуется ими ежедневно. О главных «побочных эффектах» таких сервисов IT-специалист рассказал «Газете.Ru».

«Абсолютно любой VPN-сервис, каким бы он ни был — коммерческим, платным, успешным, дорогим, большим или старым — снижает скорость работы интернета», — заявил Геллер. Он объяснил, что это происходит из-за того, что весь трафик проходит через сервер VPN-хостинга, а не через сервер интернет-провайдера.

Кроме того, еще одним «побочным эффектом» VPN является рост объема потребляемого трафика. Зашифрованная информация может занимать больше места, пояснил специалист.

Таким образом, пользователь VPN в большинстве случаев получает более медленное соединение, которое, к тому же, расходует больше трафика, что может заметно увеличить траты на мобильный интернет, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности VPN. В некоторых сервисах могут содержаться вирусы, которые используются злоумышленниками для майнинга криптовалют, сообщил ведущий инженер компании CorpSoft24 Михаил Сергеев. Это может привести к нагреву аккумулятора телефона, слишком быстрой разрядке, а также расходованию большого объема трафика.

Кроме того, доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин раскрыл риски, к которым может приводить использование VPN-сервисов. Он призвал не запускать такие программы при входе в банковские приложения и во время онлайн-покупках, поскольку подобные сервисы могут передавать информацию третьим лицам.