Россиян предупредили об опасности использования VPN

Доцент РТУ Кашкин призвал не использовать VPN при входе в банковские приложения и покупках

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин заявил, что сервисы VPN переживают бум популярности в России. Об этом он сообщил в беседе с агентством Прайм.

Кашкин отметил, что количество неприятных случаев, связанных с использованием VPN, увеличивается. Чаще всего россияне волнуются за безопасность личных данных на смартфонах. Однако VPN-сервисы представляют опасность и для персональных компьютеров.

Так, эксперт раскрыл риски при использовании VPN на компьютере и призвал не прибегать к сервисам при входе в банковские приложения и покупках. Эта рекомендация связана с тем, что когда приложение включено, ряд данных (IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, время подключения и объем переданных данных) передается третьим лицам.

Специалист предупредил, что если не использовать программы для защиты компьютера, то россиянин рискует заразить его вирусами. Чтобы проверить степень конфиденциальности данных при включенном VPN, Кашкин призвал найти информацию об IP-адресе россиянина в интернете.

«Например, чтобы узнать свой IP-адрес, введите в поисковой системе "Яндекс" запрос "мой ip" или воспользуйтесь сторонними сервисами. Вам покажут не только сам адрес, но и расположение, определяемое по IP-адресу. Если показанное местоположение совпадает с вашим физическим расположением, значит, VPN не справляется со своей задачей и не "прячет" вас», — объяснил он.

Ранее ведущий инженер компании CorpSoft24 Михаил Сергеев предупредил о VPN-сервисах с вирусами для майнинга криптовалют. Он также призвал устанавливать приложения только из официальных источников.