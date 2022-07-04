Россиян предупредили об опасности некоторых VPN-сервисов

Эксперт Сергеев предупредил о VPN-сервисах с вирусами для майнинга криптовалют

В некоторых VPN-сервисах могут содержаться вирусы, которые используются злоумышленниками для добычи цифровой валюты — майнинга криптовалют. О том, какую опасность они могут нести для устройств россиян, рассказал ведущий инженер компании CorpSoft24 Михаил Сергеев, пишет ТАСС.

Как отметил эксперт, существует несколько признаков, которые указывают на то, что злоумышленники получили доступ к устройству и используют его для добычи криптовалют. Среди них Сергеев назвал сильный нагрев аккумулятора телефона, слишком быструю разрядку, а также расходование большого объема трафика.

Всем, кто заметил эти признаки у своего устройства, необходимо зайти в раздел «Настройки», отметил специалист. «Если ваш телефон стал тупить, проверьте в настройках мобильного, какое приложение сильно грузит центральный процессор (CPU), если приложение не должно так сильно нагружать процессор (например, VPN-клиент потребляет 1-2 процента CPU) — удалите его», — порекомендовал ведущий инженер CorpSoft24.

По словам Сергеева, избежать загрузки VPN-сервисов с вирусами поможет изучение отзывов о них. Также инженер CorpSoft24 посоветовал устанавливать приложения только из официальных источников. Он объяснил, что в официальных магазинах всегда проверяют приложения и блокируют их в случае обнаружения дополнительного зловредного программного обеспечения.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил об отсутствии планов вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировок. Министр также заверил, что те пользователи, которым нужны VPN-сервисы, в будущем сохранят возможность ими пользоваться.