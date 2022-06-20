В Минцифры высказались о наказании за использование VPN

Глава Минцифры Шадаев сообщил об отсутствии планов вводить наказания за использование VPN

В России не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировок. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев сообщил в интервью телеканалу РБК.

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого», — сказал Шадаев. Министр также заверил, что те, кому нужно использовать VPN-сервисы, в будущем сохранят возможность ими пользоваться.

«Конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — заявил он.

Кроме того, Шадаев обратил внимание на то, что использование VPN-сервисов может создавать неудобства для россиян. По словам главы Минцифры, многие российские сайты, ранее атакованные из-за рубежа, работают только у пользователей с российским IP-адресом. «И в этом смысле, даже если вы сидите под VPN, хотите зайти на российский сайт, вам говорят, что он недоступен. Вам надо VPN выключить, зайти на сайт, потом включить», — пояснил министр.

Ранее в июне Шадаев рассказал, что заблокированные в России социальные сети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также Twitter потеряли 80 процентов мобильного трафика. Оставшиеся 20 процентов соцсетям удалось сохранить благодаря VPN, добавил министр.