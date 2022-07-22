СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на миллионы долларов

СБУ арестовала активы Виктора Медведчука и его жены Марченко на миллионы долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала активы бывшего главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на миллионы долларов. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале спецслужбы.

Речь идет о корпоративных правах на несколько предприятий на сумму 38 миллионов гривен (1,03 миллиона долларов), банковских счетах на 35 тысяч долларов, двух земельных участках и еще двух крупных гостиничных комплексах, которые располагались под Ивано-Франковском и Ужгородом.

Руководство украинского ведомства полагает, что управление этими активами осуществлялось напрямую из России. Следствие начало досудебную проверку по статьям о финансировании попытки насильственного захвата власти и легализации преступного имущества.

«Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин РФ», — говорится в сообщении.

12 апреля Служба безопасности Украины задержала Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста, где он находился с середины мая 2021 года. Политика обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Суд продлил его арест до 9 августа.