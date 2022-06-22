Украинский суд продлил Медведчуку арест

Лычаковский районный суд продлил арест Виктору Медведчуку до 9 августа

Лычаковский районный суд украинского города Львов продлил арест оппозиционному политику Виктору Медведчуку до 9 августа. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Суд принял решение 9 июня, о мере пресечения ходатайствовала Генеральная прокуратура страны.

Защита подозреваемого обратилась к Верховному суду с просьбой передать ходатайство на рассмотрение в Печерский районный суд Киева. Тем не менее коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала.

12 апреля Служба безопасности Украины задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста, под которым он находился с середины мая 2021 года.