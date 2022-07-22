Гинеколог призвала продолжать заниматься сексом во время беременности

Врач Фисюк: положительные эмоции от секса помогут в вынашивании беременности

Положительные эмоции от полового контакта помогут в вынашивании беременности и не спровоцируют преждевременные роды, сообщила врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк. В беседе с «Лентой.ру» специалистка призвала продолжать заниматься сексом в период ожидания ребенка.

Если учесть, что беременность наступила в результате сексуальных отношений, прерывать их в это время нет необходимости, уверена медик. По ее словам, это продолжение гармоничных отношений между мужчиной и женщиной, а мнение, что будущим родителям необходимо отказаться от интима в период беременности, абсолютно неверное.

Конечно, во время беременности бывают ситуации, когда врач акушер-гинеколог рекомендует соблюдать «половой покой». Однако это обусловлено определенными патологиями и состояниями, которые могут возникать во время беременности: угроза выкидыша, токсикоз, слабость, особенно в первом триместре. Если у беременной есть какие-либо неприятные ощущения, боли внизу живота, кровянистые или какие-либо другие выделения, необходимо посетить врача акушера-гинеколога. Возможно, это и ложная тревога, но лучше перестраховаться Виктория Фисюк Врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Первый триместр нередко сопровождается перепадами в настроении у беременной женщины и отсутствием какого-либо желания заниматься сексом, продолжила Фисюк. Но это временно, партнер должен понимать это и поддерживать возлюбленную, уточнила она.

Гинеколог добавила, что второй триместр, как правило, более благоприятный по ощущениям для самой беременной женщины. Ее организм уже адаптировался к новому состоянию, а за счет изменения гормонального фона женщине хочется больше любви и тактильного контакта. «В этот период беременности уже начинает расти живот, но он еще не мешает интимным отношениям, которые ни в коем случае не опасны для плода. Наоборот, положительные эмоции благоприятно сказываются на вынашивании беременности», — пояснила Фисюк.

Даже третий триместр не является противопоказанием для интимной жизни, заявила гинеколог. По ее словам, во время секса улучшается циркуляция крови, в том числе и через плаценту, и в это время плод активно снабжается питательными веществами. Кроме того, эмоциональный фон матери благоприятно сказывается на внутриутробном развитии ребенка, добавила она.

В заключение Фисюк отметила, что секс не может спровоцировать выкидыш или вызвать преждевременные роды у здоровой женщины. Если же ведущий беременность врач призвал пациентку ограничить половую жизнь, его рекомендации надо строго соблюдать, подчеркнула гинеколог.

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