Украденная картина с изображением короля Серфоджи найдена в США

Украденная из Индии картина с изображением короля Серфоджи найдена в США

Украденная картина XIX века с изображением короля Индии Серфоджи и его сына Шиваджи II была обнаружена в художественной галерее США. Об этом сообщает Sputnik News.

Индийская полиция изучила веб-сайты музеев, антикварных магазинов и аукционных центров, и обнаружила, что работа была куплена Музеем Пибоди в Эссексе у антиквара из Манхэттена в 2006 году. Стоимость сделки составила 35 000 долларов.

Информацию правоохранители передали в Министерство национальной безопасности США для дальнейшего расследования. По предварительной версии, за кражей картины стоял контрабандист антиквариата Санджив Капур. В 2011 году он был арестован и отправлен в тюрьму. Сообщается, что мошенник написал письмо от имени коллекционера индийского искусства Лео Фигеля, в котором утверждалось, что он продал Капуру картину. Сам Фигель, согласно тексту письма, приобрел произведение искусства из европейской коллекции в 1969 году.

Полиция намерена вернуть картину в библиотеку Сарасвати Махал, откуда она была украдена в 2017 году.

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