Редкую копию первого фолио Уильяма Шекспира продали за 2,4 миллиона долларов

Редкую копию первого фолио Уильяма Шекспира продали в Нью-Йорке за 2,4 миллиона долларов

Копия первого фолио английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира ушла с молотка за 2,4 миллиона долларов. Об этом пишет Independent.

Редкая копия сборника была продана 21 июля на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Книга под названием «Комедии, истории и трагедии мистера Уильяма Шекспира», напечатанная в 1623 году, содержит 36 пьес, включая «Макбет», «Двенадцатую ночь» и «Бурю».

По оценкам специалистов, из 750 экземпляров книги уцелели только 232. Большинство из них хранятся в библиотеках и музеях, 20 сборников, включая проданный на аукционе, находятся в частном владении.

Фолио был разработан современниками Шекспира Джоном Хемингсом и Генри Конделлом. Его выпустили через семь лет после смерти поэта.

Ранее сообщалось о том, что редкое издание писателя Пастернака cтоимостью в миллионы рублей похитили из библиотеки.