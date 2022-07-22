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В Совфеде объяснили расширение списка недружественных стран

Сенатор Джабаров: попавшие в список недружественных страны не скрывают русофобии

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Внесенные в список недружественных государств страны не скрывают своего русофобского отношения. Так расширение соответствующего перечня объяснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передают «Известия».

По словам сенатора, Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия поддерживают санкции в отношении России и создают проблемы ее гражданам, которые прибывают в эти страны. «В частности, Грецию наши граждане любили посещать, и страна значительно пополняла свой бюджет за счет наших граждан», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что государства, внесенные в этот список, находятся под сильным влиянием США или в полной зависимости от них и стараются «по сути выполнять любое требование, которое идет от Вашингтона». По этой причине такие страны и определены как недружественные.

22 июля стало известно, что правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных иностранных государств. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, такие меры связаны с «недружественными проявлениями» этих стран.

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Сергей Истомин
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