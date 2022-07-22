Кремль назвал последствия попадания в список недружественных стран

Песков: попадание в список недружественных стран влечет понижение уровня контактов с РФ

Попадание в список недружественных России стран влечет понижение уровня контактов таких государств с Россией. Такие последствия назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Вы знаете, что это связано с ограничениями на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений, возможны и другие последствия для этих стран, безусловно», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее 22 июля стало известно, что правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных иностранных государств. По словам Пескова, такие меры связаны с «недружественными проявлениями этих государств».

В марте кабмин России подписал распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Европейского союза, а также Великобритания.

