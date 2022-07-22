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Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Фото: Администрация Президента России

В пятницу, 22 июля, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Это анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, глава государства работает в Ново-Огареве, в середине дня проведет оперативное совещание.

Другие встречи Путина в пятницу будут непубличными, добавил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в пятницу утром, 22 июля, провели телефонный разговор. Основной темой беседы стало двустороннее сотрудничество. Главы государств обсудили комплекс вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению.

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Сергей Истомин
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