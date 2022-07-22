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Командиру группировки «Медведи SS» в ДНР пригрозили казнью

Адвокат пленного командира группировки «Медведи SS» заявил, что ему угрожает казнь в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следователи Донецкой народной республики (ДНР) предъявили обвинение командиру украинской диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS» Александру Кравцову, ему может грозить смертная казнь. Об этом заявил адвокат пленного Павел Косован, пишет ТАСС.

Членов группировки «Медведи SS» взяли в плен после капитуляции украинских войск на «Азовстали» в Мариуполе. Вскоре их заподозрили в убийстве более сотни человек. Руководил расправами, как считает следствие, сам Кравцов.

«Вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом», — рассказал Косован.

Он пояснил, что лидера «Медведей SS» будут судить по статьям о создании вооруженного формирования, прохождении обучения для исполнения терактов и попытке насильственного захвата власти в ДНР. Последняя статья предусматривает казнь в качестве максимально возможного наказания.

Ранее стало известно, что дело «Медведей SS» передали в Верховный суд ДНР. Оно будет рассматриваться в закрытом режиме.

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Алевтина Запольская
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