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Стали известны подробности суда над членами украинской группировки «Медведи SS»

Верховный суд ДНР сообщил, что дело группировки «Медведи SS» рассмотрят в закрытом режиме

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) получил уголовное дело в отношении членов украинской группировки «Медведи SS» и рассмотрит его в закрытом режиме. Подробности стали известны агентству ТАСС.

Отмечается, что количество подсудимых и статьи, которые им вменяются, станут известны после оглашения приговора.

Ранее сообщалось, что члены неонацистской группировки «Медведи SS» рассказали о совершенных ими десятках убийствах на территории Донбасса, от их действий погибли более 100 человек. Среди обвиняемых снайпер Владимир Гапич, который признался в 60 убийствах, а также повар диверсионно-штурмовой группы, как следует из его показаний, который застрелил пятерых пленных.

В соответствии с предъявленными обвинениями членам группировки грозит смертная казнь, отмечают в прокуратуре.

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Алевтина Запольская
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