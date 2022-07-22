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Стивен Кинг устыдился своих слов о Степане Бандере

Писатель Стивен Кинг заявил, что ничего не знает о националисте Степане Бандере

Фото: Scott Eisen / Getty Images

Американский писатель, «король ужасов» Стивен Кинг устыдился своих слов о лидере украинских националистов Степане Бандере. В своем Twitter-аккаунте автор заявил, что на самом деле ничего не знает о Бандере.

«Как оказалось, меня разыграли. Понятия не имел, кто такой этот Бандера, так что мне неловко. Но выяснилось, что я не одинок. Эти парни разыграли Джоан Роулинг, принца Гарри и Джастина Трюдо. Как однажды сказал Будда: "Дерьмо случается"», — написал Кинг.

Ранее он отрекся от своих слов о величии Бандеры. Однако пользователи в комментариях начали выкладывать под его твитом видео, в котором писатель называет националиста великим человеком.

18 июля стало известно, что российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), притворившись президентом Украины Владимиром Зеленским, разыграли Кинга. Пранкеры попросили его написать выдуманный сценарий про жестокость российских военнослужащих.

Во время беседы с пранкерами Кинг был в бейсболке с украинским флагом. Он также поддержал отмену русских писателей, предложив им «заткнуться». Зеленского и Бандеру писатель назвал великими людьми.

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Евгений Шульгин
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