Уролог предупредил мужчин об опасном для потенции «синдроме бизнесмена»

Уролог Боголюбов предупредил о негативном влиянии стресса на мужскую потенцию

Хронический стресс и повышенная тревожность оказывают сильное влияние на мужскую потенцию, предупредил Сергей Боголюбов, кандидат медицинских наук, уролог-андролог, директор андрологической группы клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC). В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему и как негативные эмоции отражаются на эрекции.

Качество эрекции зависит от уровня гормонов, а на их выработку непосредственное влияние оказывает окружающая среда: события, эмоции, обстоятельства, информационное пространство, характер отношений с половым партнером, сообщил медик.

По его утверждению, современные мужчины страдают от постоянного психоэмоционального напряжения. В сочетании с чувством ответственности за семью и подчиненных это ведет к так называемому «синдрому бизнесмена», продолжил Боголюбов.

Мужичина в статусе руководителя или топ-менеджера почти круглосуточно на связи, у него сбит режим работы и отдыха. Нарушение ритмики сна и отсутствие достаточного времени на отдых приводит к сбоям в выработке половых гормонов, что впоследствии и становится одной из причин неспособности мужчины достичь эрекции, достаточной для полноценного полового акта. Но не только забота о материальном благополучии может стать источником стресса. Несовпадения типов сексуальных конституций или конфликты в отношениях также снижают половое влечение. В этом случае речь идет о психологической сексуальной дисфункции Сергей Боголюбов Кандидат медицинских наук, уролог-андролог, директор андрологической группы клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC)

Наиболее четкий маркер наличия проблемы на физиологическом уровне — отсутствие утренней эрекции, отметил уролог. По статистике, за одну ночь у здорового мужчины случается от шести до восьми эпизодов эрекции по 15-30 минут каждый, и почти 80 процентов мужчин просыпаются с финальной утренней эрекцией. Если же она пропадает, пора задуматься о восстановлении здоровья, добавил медик.

Для самодиагностики Боголюбов рекомендовал пройти тест МИЭФ-5 (международный индекс эректильной функции). Если итоговых баллов набралось менее 21, нужно проконсультироваться с врачом, чтобы выявить проблемы и назначить индивидуальный план восстановления.

В заключение уролог предостерег мужчин от самолечения. По его словам, кому-то для восстановления функции нужно повысить уровень половых гормонов, кому-то — улучшить кровоснабжение половых органов, а для кого-то главная задача — справиться с депрессией или наладить отношения в паре с помощью психолога-сексолога.

Ранее акушер-гинеколог Тамара Нураева, сексолог Россияна Лучкина и клинический психолог Эстер Вавилонская перечислили все потенциальные опасности долгого воздержания для здоровья. В частности, специалисты заявили, что длительное отсутствие секса приводит к снижению либидо у женщин и снижению выработки подвижных сперматозоидов у мужчин. Кроме того, недостаток вырабатываемых гормонов также часто становится причиной нервозности, апатии и депрессивных настроений.

