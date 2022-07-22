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В российском городе шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

Один ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Сызрани Самарской области

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Один ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Сызрани Самарской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 22 июля.

Все произошло на 880-м километре автодороги М-5 «Урал» в российском городе. Автобус ПАЗ, перевозивший 15 человек, угодил в кювет.

Шесть человек после ДТП получили различные травмы, четверым из них понадобилась помощь врачей. В настоящее время на месте происшествия начали проводить работу правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек, среди них четырехлетний ребенок. По одной из версий, ДТП произошло после того, как одному из водителей стало плохо за рулем.

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Анна Щербакова
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