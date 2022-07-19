Ребенок и пять взрослых пострадали в ДТП с автобусом в российском городе

В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали 6 человек, один из них ребенок

Шесть человек пострадали в Казани при столкновении автомобилей городского общественного транспорта — автобуса и троллейбуса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана, заявление пресс-службы приводит ТАСС.

Отмечается, что одним из пострадавших в ДТП оказался четырехлетний ребенок.

«Все оперативно доставлены в больницы города, пострадавшим оказывается квалифицированная помощь», — уточнили в региональном Минздраве.

О состоянии пострадавших не сообщается. По данным агентства, ДТП произошло после того, как одному из водителей стало плохо за рулем.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области автомобиль Lada съехал в кювет и загорелся. По данным полиции, в машине заживо сгорели два человека, еще двое россиян пострадали.