Ребенок и пять взрослых пострадали в ДТП с автобусом в российском городе
В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали 6 человек, один из них ребенок
Шесть человек пострадали в Казани при столкновении автомобилей городского общественного транспорта — автобуса и троллейбуса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана, заявление пресс-службы приводит ТАСС.
Отмечается, что одним из пострадавших в ДТП оказался четырехлетний ребенок.
«Все оперативно доставлены в больницы города, пострадавшим оказывается квалифицированная помощь», — уточнили в региональном Минздраве.
О состоянии пострадавших не сообщается. По данным агентства, ДТП произошло после того, как одному из водителей стало плохо за рулем.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области автомобиль Lada съехал в кювет и загорелся. По данным полиции, в машине заживо сгорели два человека, еще двое россиян пострадали.