Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Ребенок и пять взрослых пострадали в ДТП с автобусом в российском городе

В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали 6 человек, один из них ребенок

Фото: телеграм-канал «@Eduvtatarstan»

Шесть человек пострадали в Казани при столкновении автомобилей городского общественного транспорта — автобуса и троллейбуса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана, заявление пресс-службы приводит ТАСС.

Отмечается, что одним из пострадавших в ДТП оказался четырехлетний ребенок.

«Все оперативно доставлены в больницы города, пострадавшим оказывается квалифицированная помощь», — уточнили в региональном Минздраве.

О состоянии пострадавших не сообщается. По данным агентства, ДТП произошло после того, как одному из водителей стало плохо за рулем.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области автомобиль Lada съехал в кювет и загорелся. По данным полиции, в машине заживо сгорели два человека, еще двое россиян пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
Алиев обвинил ЕС в клевете на азербайджанцев в Карабахе
Загоревшийся в российском городе трамвай потушили лимонадом
Турция и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве
Роскомнадзор обвинил YouTube в «целенапревленной деструктивной работе» в России
Посетитель оставил официантке 169 тысяч рублей чаевых
В Москве упали цены на квартиры в новостройках
Полякам раздадут по 640 долларов из-за дорогого угля
В США приготовились ввести режим чрезвычайной ситуации
КНДР поможет восстановить Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.