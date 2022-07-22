Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Уникальную телевышку построят в Северной Осетии

В Северной Осетии построят уникальную телевышку высотой 210 метров

Фото: Shutterstock

В Северной Осетии построят новую радиотелевизионную вышку. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Как отмечается, конструкция высотой 210 метров и общим весом 1340 тонн появится во Владикавказе к 2023 году. Предполагается, что за счет нее в регионе удастся увеличить охват районов цифровым вещанием и подготовить их для новых цифровых технологий.

«Уникальность башни в том, что мы находимся на высоте 800 метров над уровнем моря, а башня еще на 210 метров будет возвышаться — фактически, нет подобного сооружения на такой высоте», — пояснил директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети в Северной Осетии Роберт Агузаров.

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, в настоящее время проект уже находится в активной фазе. Так, специалисты уже укрепили фундамент и отстроили первые два яруса башни. В дальнейшем конструкцию планируют украсить яркой архитектурно-художественной подсветкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну
Названы районы Москвы с наиболее подорожавшими новостройками
Массовая драка женщин в Москве попала на видео
В России начали продавать полисы ОСАГО в кредит
Опубликован список артистов самого масштабного фестиваля в Москве и Петербурге
США предостерегли от признания России спонсором терроризма
Мужчина поймал выпавшего из окна пятого этажа ребенка
Вокруг радиогалактики NGC 2663 зафиксировали коллимированные выбросы
Приднестровье предложило Молдавии подписать договор о мире
Чемпион ОИ оценил лишение гражданства решившей выступать за Литву биатлонистки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.