Уникальную телевышку построят в Северной Осетии

В Северной Осетии построят уникальную телевышку высотой 210 метров

В Северной Осетии построят новую радиотелевизионную вышку. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Как отмечается, конструкция высотой 210 метров и общим весом 1340 тонн появится во Владикавказе к 2023 году. Предполагается, что за счет нее в регионе удастся увеличить охват районов цифровым вещанием и подготовить их для новых цифровых технологий.

«Уникальность башни в том, что мы находимся на высоте 800 метров над уровнем моря, а башня еще на 210 метров будет возвышаться — фактически, нет подобного сооружения на такой высоте», — пояснил директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети в Северной Осетии Роберт Агузаров.

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, в настоящее время проект уже находится в активной фазе. Так, специалисты уже укрепили фундамент и отстроили первые два яруса башни. В дальнейшем конструкцию планируют украсить яркой архитектурно-художественной подсветкой.