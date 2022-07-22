Тиктокер выложил переписку с попросившим об услуге знакомым и вызвал споры

Тиктокер поделился просьбой знакомого оплатить поездку до дома на его авто и вызвал споры

Пользователь TikTok из США под ником peterpribylpierdinock выложил переписку со знакомым, попросившим его заплатить за то, что он отвез тиктокера домой на своем автомобиле прошлой ночью. На ролик со скриншотом просьбы об услуге, которая вызвала споры в комментариях, обратило внимание издание Daily Dot.

Блогер поделился скриншотом трех сообщений, которые прислал его знакомый автовладелец. «Мне нужно взять с тебя 2,47 доллара за то, что я отвез тебя домой прошлой ночью», — написал он. Затем он попросил контакты другого пассажира, который был вместе с тиктокером, чтобы попросить и его оплатить поездку. «Бензин такой дорогой, хе-хе, не вините меня, вините Байдена!» — заключил он.

За сутки видео посмотрело 1,9 миллиона пользователей, они оставили 2,8 тысяч комментариев. Некоторые из них написали, что они никогда не смогли бы не стали просить такую небольшую сумму. «Даже если моя жизнь зависела от этих 2,47 доллара, мне бы все равно было слишком стыдно, чтобы попросить кого-то вернуть такую сумму», — написал один из из них. «Я ни за что не попрошу у кого-либо сумму меньше 10 долларов», — заявил другой.

Другие же сочли, что деньги стоило попросить до поездки. «Я бы понял, если бы мой друг сказал: "Эй, у меня совсем нет денег, чтобы тратить лишний бензин" но спросить после…» — отметил один из юзеров. В то же время некоторые раскритиковали автора поста. «Если малознакомый человек везет вас домой, почему вы сами не предлагаете деньги за бензин?» — возмутился один из юзеров.

Ранее другой тиктокер покормил бездомного и возмутил зрителей тем, что снимал мужчину на видео. Он отдал бездомному оставшуюся после похода в ресторан еду и увидел, как незнакомец выбросил ее. В комментариях многие раскритиковали тиктокера.