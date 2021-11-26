Парень покормил бездомного и возмутил зрителей

Блогер с ником @dalton_j_puckett покормил бездомного мужчину оставшейся после похода в ресторан едой и увидел, как незнакомец выбросил ее. На ролик парня, опубликованный в TikTok в начале ноября, обратило внимание издание Daily Dot. Многие зрители в комментариях рассердились на автора поста. Их возмутило то, что он снимал бездомного на видео. При этом еду, которую тот вручил мужчине, они назвали объедками.

«Я отдал бездомному оставшиеся у меня хлебные палочки из Olive Garden (сеть ресторанов в США — прим. “Ленты.ру”), и вот что он сделал», — написал парень поверх ролика. На кадрах видно, как мужчина, которого встретил тиктокер, достал одну палочку из пакета и откусил от нее. Следом бездомный отошел и, размахнувшись, выкинул остатки полученной от парня еды. Съемку @dalton_j_puckett вел из своей машины.

Ролик тиктокера стал вирусным и набрал более девяти миллионов просмотров. В комментариях часть зрителей удивилась поступку бездомного мужчины и покритиковала его. «Как можно быть бездомным и при этом привередливым?» — задался вопросом @artichokes. В то же время многие другие юзеры осудили автора ролика. По их мнению, молодой человек дал незнакомцу недостаточно хорошую еду. Кроме того, они посчитали, что блогер не имел права снимать мужчину на видео. «А ты спросил у него разрешения на съемку и на то, что ты будешь высмеивать его в соцсетях?», «Он тоже человек, а не собака, он заслуживает полноценный обед, а не объедки», — возмутились комментаторы.

Блогер ответил на некоторые негативные комментарии под видео. По словам парня, он отдал бездомному пакет с хлебными палочками, к которым сам не притрагивался. Молодой человек также добавил, что не был расстроен поступком мужчины. «Я опубликовал это видео, потому что он (бездомный — прим. “Ленты.ру”) был забавным, мы с ним даже поговорили», — объяснил @dalton_j_puckett.

Ранее другой блогер показал в TikTok, как обедают сотрудники кафе. Работники заведения перекусывали, сидя на корточках и прячась от посетителей. Многие пользователи соцсети возмутились из-за этого и сочли условия труда сотрудников общепита слишком тяжелыми.