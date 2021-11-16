Зрители увидели обеденный перерыв сотрудников кафе и возмутились

Повар и музыкант Нестор Консуэгра (Nestor Consuegra) показал на видео в TikTok, как работники кафе обедают, прячась от гостей заведения. Ролик собрал больше полутора миллионов просмотров и возмутил многих зрителей, увидевших его.

На кадрах видно, как трое мужчин и одна женщина, одетые в фартуки сотрудников кафе, перекусывают, сидя на корточках за стойкой, отделяющей их от посетителей. На заднем плане ролика заметно, что за столами сидят гости заведения.

«Повар заслуживает лучшего, давайте вместе стараться, чтобы обеспечить поварам достойные перерывы и время на обед», — призвал Консуэгра зрителей.

Автор поста не уточнил, где именно было снято видео, и не объяснил, почему предполагаемым работникам пришлось перекусывать наспех. Но в комментариях многие пользователи TikTok решили, что герои видео вынуждены были есть на корточках и тайком из-за тяжелых условий труда, и рассердились.

«Это печально, вот поэтому я ненавижу рестораны. Восемь часов ломаешь спину, и взгляните, какой убогий перерыв на обед вам предоставляют. Им мало платят и с ними плохо обращаются», «Это возмутительно», «Я работаю в ресторане, и обедать приходится именно так, если вообще получается», — возмутились пользователи в комментариях.

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