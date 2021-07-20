Работник сети ресторанов рассказал об условиях труда и вызвал негодование в сети

Сотрудник популярной сети ресторанов Dunkin’ Donuts по имени Девон (Devon) рассказал об условиях труда в компании. Опубликованное в TikTok видео, в котором он раскрыл изнанку работы, вызвало негодование в сети.

Автор ролика, американец Пол Шмидт (Paul Schmidt) зашел в Dunkin’ Donuts за кофе и услышал, как один из клиентов жаловался на долгое ожидание заказа. Блогер решил уточнить у сотрудника кафе, сколько тот обычно работает без перерыва. Девон ответил, что, как правило, не имеет возможности отдохнуть по семь-девять часов. «Я почти уверен, что это противоречит трудовому законодательству, но вы же знаете…» — прокомментировал ситуацию кассир.

Шмидт также поинтересовался, когда Девон в последний раз мог перекусить. Оказалось, что сотрудник Dunkin’ Donuts имел возможность поесть около шести часов назад.

Видео вызвало негодование в сети, поскольку по законодательству Нью-Йорка, где был снят ролик, сотрудники, работающие от шести часов в день, имеют право как минимум на получасовой отдых. «Это правда, я работала в этой сети, они никогда не дают время на перерыв»,— возмутилась одна из пользовательниц. Некоторые комментаторы написали под роликом, что требуют от сети ресторанов объяснений. Другие подчеркнули, что подобное нарушение встречается и в других сетях быстрого питания.

Сам Шмидт в комментариях к ролику сообщил, что попытался обсудить нарушение с представителями компании: «Я отправил электронное письмо на почту корпорации, и мне сказали, что владельцы франшизы свяжутся со мной, но они этого не сделали», — написал блогер.

Ранее сообщалось, что сотрудник одного из американских «Макдоналдсов» уволился и оставил посетителям записку, в которой честно рассказал, как он ненавидит свою работу.

