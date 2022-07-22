В Венгрии раскритиковали предложение Еврокомиссии снизить потребление газа

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о противоречии Западу призыва ЕК снизить потребление газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что инициатива Еврокомиссии снизить потребление газа на 15 процентов идет вразрез с выступлениями западноевропейских политиков о том, что их государства больше не зависят от российских энергоресурсов. Его слова приводит РИА Новости.

Министр раскритиковал призывы ЕК и заявил об их противоречии позиции Запада. По его словам, Венгрия готова рассмотреть это предложение, если ей отправят соответствующий официальный письменный документ. По мнению Сийярто, инициативу Еврокомиссии следует изучить серьезно вместо того, чтобы выражать позицию страны «на основе пары заявлений или информационного пузыря».

«Скажу честно, в последние месяцы я слышал от ведущих западноевропейских политиков, что они все решили. Они нашли альтернативные источники, закупили природный газ в других местах, избавились от зависимости от России. Об этом говорили западноевропейские политики... Так из-за чего тогда тревога? Доказано, что покупка природного газа - это не идеологический вопрос — его нельзя решить с помощью коммуникаций — а физический вопрос. Потому что через некоторое время становится ясно, есть природный газ или нет. Через какое-то время наступает отопительный сезон, и тогда политикам бесполезно говорить, что газ есть, если его нет», — подчеркнул дипломат.

Сийярто призвал своих западноевропейских коллег «чуть скромнее высказываться на тему того, что и сколько было решено в этой области».

20 июля Еврокомиссия предложила странам Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов до следующей весны. Свой призыв ЕК объяснила риском сокращения поставок газа из России — на данный момент меньшие объемы топлива получает порядка половины государств блока.