Под Сочи возобновили раскопки византийского храма IX-X веков

У села Веселого под Сочи проходят археологические раскопки византийского храма

Причерноморская экспедиция Института археологии Российской академии наук (РАН) у села Веселого под Сочи возобновила раскопки древнего византийского храма IX-X веков после десятилетнего перерыва. Об этом пишет пресс-служба «Газета.ru».

Отмечалось, что работы по изучению памятника градостроительства и архитектуры муниципального значения проходят на территории центра «Сириус» под руководством кандидата исторических наук Алексея Ворошилова.

Изначально храм был обнаружен в 1972 году, однако интерес к нему появился в 2008 году, когда археологическая экспедиция РАН провела разведку местности перед строительством олимпийских объектов. Несмотря на типичную для памятников Алании и Абхазии архитектуру, храм отличается важной деталью: его подкупольные колонны были цельными или состояли из нескольких блоков камня, что говорит о прямом влиянии региональных школ византийской архитектуры, Херсонеса или Трапезунда.

Помимо прочего, храм выделяется склепом под нартексом и колодцем. На месте раскопок археологи также обнаружили множество видов керамики и другой посуды. Одновременно с проведением работ сотрудники «Сириуса» будут водить к храму экскурсии.

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