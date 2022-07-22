Россиян предупредили об опасных клонах WhatsApp

В Роскачестве предостерегли россиян от загрузки неофициальных версий мессенджера WhatsApp

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предостерегли россиян от загрузки неофициальных версий WhatsApp. Предупреждение о существовании опасных клонов популярного мессенджера появилось на сайте организации.

Приложения-клоны сомнительного происхождения регулярно появляются на неофициальных интернет-площадках. Отмечается, что глава WhatsApp Уилл Кэткарт ранее также предостерег пользователей от установки фейковых версий мессенджера. Он обратил внимание на подозрительную студию HeyMods, которая создает якобы улучшенные версии сервиса: Hey WhatsApp, GB WhatsApp, WhatsApp Plus и другие.

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко подчеркнул, что, скачивая подобное приложение, пользователь должен понимать, что он установил себе на устройство некую «прокладку» между собой и сервисом. По его словам, отправляя свои данные через этот канал, невозможно быть до конца уверенным, что передача информации надежна.

«Различные модификации и улучшатели всегда будут стоять между официальным разработчиком и пользователем. Насколько вам нужны такие цифровые "приправы", решайте сами. Но мы бы предостерегли пользоваться сторонним ПО, особенно скачанным из неофициальных источников и не от прямых разработчиков», — сказал специалист.

Ранее в Роскачестве предупредили о рисках использования бесплатных VPN-сервисов. По словам специалистов, передача данных третьим лицам является основным видом заработка бесплатных сервисов. Кроме того, злоумышленники могут предлагать скачать вирусные приложения под видом VPN-сервисов, добавили в организации.