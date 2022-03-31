Россиян предупредили о рисках использования бесплатных VPN-сервисов

В Роскачестве назвали передачу данных третьим лицам основным видом заработка VPN-сервисов

Центр цифровой экспертизы Роскачества предупредил россиян о рисках использования бесплатных VPN-сервисов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

«У разных VPN-сервисов могут отличаться такие характеристики, как степень шифрования, сокрытие факта подключения к серверу, хранение логов и сотрудничество при выдаче информации третьим лицам», — объяснили специалисты. При этом эксперты назвали передачу данных третьим лицам основным видом заработка бесплатных сервисов.

Кроме того, такие ресурсы встраивают рекламные объявления в устройства пользователей, отметили эксперты. В организации пояснили, что по этой причине неосторожный клик по случайному баннеру может привести к столкновению с мошенниками, а также к заражению гаджета вирусным ПО.

В Роскачестве также предупредили о том, что пользователи могут не заметить разрыв подключения и утечку данных, а VPN-соединение может не восстановиться автоматически. Кроме того, злоумышленники могут предлагать скачать вирусные приложения под видом VPN-сервисов.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, какие действия не стоит совершать при включенном на устройстве VPN-сервисе. Он посоветовал не открывать онлайн-банк и электронную почту при использование таких ресурсов. По его мнению, не следует также заходить в «критичные аккаунты», к которым привязаны другие страницы и учетные записи.