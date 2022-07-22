В России пригрозили блокировкой сервису премиального такси

Роскомнадзор внес сайт сервиса премиального такси Wheely в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной информации сайт сервиса премиального такси Wheely. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ведомство приняло такую меру, основываясь на решении Мещанского районного суда Москвы, который признал запрещенной информацию, размещенную на сайте Wheely. Речь идет об информации «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России», а также без предоставления данных в «Единую региональную навигационно-информационную систему» (ГИС ЕРНИС).

Согласно действующему законодательству, владелец сайта должен удалить всю запрещенную информацию в течение суток. В противном случае Роскомнадзор может ограничить доступ к сайту сервиса.

Ранее Роскомнадзор по решению суда в Барнауле внес реестр запрещенных сайтов русскоязычный сайт популярного интернет-магазина по продаже БАДов и товаров для здорового образа жизни iHerb. Ведомство направило владельцу сайта требование об удалении запрещенного контента.