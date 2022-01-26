Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов популярный интернет-магазин

Русскоязычный сайт популярного интернет-магазина по продаже БАДов и товаров для здорового образа жизни iHerb попал в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Основанием для этого стало решение суда. Соответствующая информация появилась на портале регулятора.

Решение о внесении ru.iherb.com в перечень запрещенных сайтов 24 августа 2021 года вынес Центральный районный суд Барнаула. Доступ к ресурсу при этом не ограничивается, указано на портале Роскомнадзора.

Представители регулятора сообщили изданию «Ведомости», что направили владельцу сайта требование об удалении запрещенного контента. Владелец ресурса заявил ведомству, что незаконная информация была удалена с портала. «На текущий момент осуществляется проверка удаления запрещенной информации», — рассказали в Роскомнадзоре.

Как пишут «Ведомости», Центральный районный суд Барнаула признал запрещенной в России информацию о продаже БАДов и спортивного питания, размещенную на сайте магазина. Уточняется, что на ресурсе была размещена информация, связанная с продажей продукции, качество и маркировка которой не соответствует техническому регламенту ЕАЭС, а также незарегистрированных лекарственных препаратов под видом БАДов.

Уточняется, что iHerb ранее подавал апелляционную жалобу на решение барнаульского суда. Однако в декабре 2021 года Алтайский краевой суд отклонил ее. Юридический представитель iHerb LLC Роман Зайцев сообщил «Ведомостям», что компания не согласна с обоими решениями и намерена обжаловать их.

Весной 2020 года Роскомнадзор заблокировал мобильное приложение iHerb по решению Засвияжского районного суда Ульяновска. Суд в декабре 2019 года признал информацию на сайте iHerb запрещенной к распространению на территории России и постановил удалить маркетплейс из магазинов мобильных приложений.