Россиян лишат одного из крупнейших в мире сайтов с витаминами

Засвияжский районный суд Ульяновска признал информацию на сайте онлайн-магазина iHerb, который специализируется на витаминах и пищевых добавках, запрещенной и постановил удалить приложение сервиса из App Store и Google Play. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, суд посчитал запрещенными на территории России десять позиций из магазина и поручил Роскомнадзору ограничить к ним доступ.

Два иска, по которым были вынесены решения, инициировал исполнительный директор СРО НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков, который пожаловался на несоответствие состава товаров техрегламенту, действующему на территории России. Он также обратился в Генпрокуратуру и попросил от лица ведомства добиться запрета на реализацию ряда добавок. Один из исков в суд подавал прокурор Засвияжского района Ульяновска.

Издание отмечает, что блокировка отдельных страниц сайта, скорее всего, приведет к проблемам с доступом ко всему ресурсу. В 2016 году российский суд уже выносил решение о блокировке iHerb, но сайт все это время был доступен на территории России.

Согласно информации SimilarWeb, в декабре 2018 года на российскую версию сайта зашли 4,8 миллиона раз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!