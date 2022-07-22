Зеленский назвал число ежедневных потерь украинской армии

Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ теряют убитыми 30 человек ежедневно

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряет лишь около 30 человек убитыми и примерно 250 ранеными. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

Названные украинским лидером потери противоречат данным, которые поступают от Министерства обороны России. По данным командования, только за пятницу, 22 июля, украинская армия в одном Краматорске потеряла убитыми до 300 военнослужащих.

Как утверждает Зеленский, уровень потерь ВСУ существенно снизился за последний месяц, а указанные им числа характерны для середины июля. Месяцем ранее украинские войска теряли убитыми от 100 до 200 человек ежедневно.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Зеленскому расширить программу подготовки украинских военнослужащих, в том числе за счет привлечения союзников по НАТО. Политик подчеркнул, что это решение не изменится, несмотря на скорые выборы нового главы британского правительства.