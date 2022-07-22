Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации «Черной сотни»

ВС России ликвидировали до 300 военных в пункте дислокации «Черной сотни» в Краматорске

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации нацформирования «Черная сотня», который находился в Краматорске. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что пункт дислокации располагался в здании школы №23 в городе Донецкой народной республики (ДНР). Высокоточным оружием ударом по нему было ликвидировано до 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и более 40 единиц специальной техники.

Министерство обороны также отчиталось об уничтожении склада вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который был оборудован на территории промышленной зоны в Николаеве. В результате были ликвидированы до 30 украинских военных.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по пунктам временной дислокации украинской 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен». Он находился в Харькове, тогда российские военные уничтожили до 200 бойцов ВСУ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.